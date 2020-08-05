Вибух у Бейруті: понад 4 тис. поранених, 78 людини загинуло

Кількість загиблих від вибуху на складах порту поблизу центру Бейрута зросла до 78, поранено понад 4 тис. людей
Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на офіційні дані.
Чиновники очікують, що кількість загиблих буде зростати.
Президент Мішель Аун заявив, що треба оголосити надзвичайний стан на 14 днів. В середу він збере засідання щодо трагедії.
4 серпня у столиці Лівану Бейруті впродовж 15 хвилин сталось два потужних вибухи.
За останніми даними, вибухова хвиля досягла Кіпру, що знаходиться за 250 км на північний захід від міста.