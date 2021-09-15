Вибух у Дніпрі: загинули прес-секретар ДСНС і ветеран АТО

За однією з версій, пара могла перевозити вибухівку. За другою - відбулося зумисне вбивство

За фактом вибуху в Дніпрі порушено кримінальне провадження за статтею про терористичний акт.

Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Дарина Гречищева. Про це повідомляє ДСНС в середу, 15 вересня.

"Страшна новина для всієї нашої родини рятувальників. Сьогодні близько 9:00 трагічно загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС в Дніпровській області Дарина Гречищева. Дарина була одна з найкращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ - одним з найбільш передових, найбільш професійних, потужних серед усіх регіональних прес-служб ДСНС... Дарина була волонтером Червоного Хреста, багато допомагала всім, хто потребував допомоги", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Страна з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що другим загиблим виявився ветеран АТО, сапер Олексій Кавлак.

"За однією з версій правоохоронців, пара могла перевозити вибухівку і підірватися на власній міні. За другою - відбулося зумисне вбивство", - пише видання.

За фактом вибуху в Дніпрі порушено кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за статтею про терористичний акт (ст.258 КК України).

Як повідомлялося, сьогодні вранці в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького стався вибух автомобіля. Спочатку повідомлялося, що загинули двоє чоловіків. Було оприлюднено відео і фото з місця подій.