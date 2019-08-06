Вибухи на території військової частини в Красноярському краї РФ. Кількість постраждалих збільшилася до 12

Кількість постраждалих унаслідок вибухів боєприпасів на території військової частини в Красноярському краї РФ зросла до 12.

Про це 6 серпня повідомив "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу крайового МОЗ.

У відомстві зазначили, що всі потерпілі є дорослими. Шістьох із них госпіталізували в стані середньої тяжкості. Інших доправили на амбулаторне лікування.

Заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков заявив, що детонація порохових зарядів на складах боєприпасів припинилася, але залишається загроза підриву окремих боєприпасів.

5 серпня на території військової частини в Красноярському краї РФ спалахнула пожежа у сховищі порохових зарядів до артилерійських боєприпасів, почалися вибухи. У зв'язку з цим тривала евакуація мешканців чотирьох населених пунктів. ЗМІ повідомляли про чотирьох постраждалих, зокрема дитину.