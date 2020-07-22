Вибуховий пристрій з дистанційним керуванням у Луцьку не виявили - Аваков

Вибуховий пристрій на дистанційному управлінні, про який говорив Слуцький терорист Максим Кривош, не виявлено.
Про останні новини з Луцька розповів глава МВС України Аваков.
- Поранених в ході події з автобусом у Луцьку не було, вибухового пристрою з дистанційним керуванням не існує - сказав він.
Захоплення заручників у Луцьку
21 липня озброєний Максим Кривош захопив автобус з пасажирами в Луцьку. Він погрожував підірвати автобус, якщо глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков не запишуть і не викладуть в YouTube заяви про те, що саме вони - терористи в законі.
Також він вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм Земляни 2005 року.
О 20.20 Кривош випустив з автобуса трьох заручників - літню жінку, вагітну жінку та дитину. В Офісі президента повідомили, що це сталося після розмови терориста з Зеленським.
О 21.40 розпочався штурм автобуса. Всі заручники були звільнені.