Владельцы рынка секонд-хенда возле метро "Лесная" заявили о поджоге

На территории рынка секонд-хенда возле метро "Лесная", где произошел пожар, обнаружили четыре очага возгорания.

Об этом сообщил директор КП "Киевблагоустройство" Иван Клипа на своей Фейсбук-странице. "По информации владельцев секонд-хенда, пожар - это не самовозгорание, а поджог. В любом случае ними установлено четыре очага возгорания", - написал он.

Клипа также отметил, что МАФы на метро "Лесная" в Киеве имели разрешительные документы и не были в списках на демонтаж. "Ряд МАФов (секонд-хенд), расположенный между улицами Попудренко и Броварским проспектом, имеют действующие разрешительные документы, платят паевое в городской бюджет, на них не было выписано поручение на демонтаж и они не находятся в списках незаконных МАФов, опубликованных на сайте департамента городского благоустройства ", - добавил он.

Ранее сообщалось, что по факту пожара на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве следственный отдел внес сведения в единый реестр досудебных расследований, а директора рынка вызвали на допрос.

Напомним, в воскресенье, 25 декабря, в Киеве возле станции метро Лесная загорелись склады с секонд-хендом. Из-за пожара была приостановлена работа двух станций киевского метрополитена. Впоследствии в ГСЧС сообщили, что пожар на восточной окраине Киева локализован, а движение поездов на станциях "Лесная" и "Черниговская" Святошинско-Броварской линии метрополитена восстановлено.

Источник: Тиждень.ua