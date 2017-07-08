Власти пообещали жителям взорвавшегося дома помощь и временное жилье

Пострадавшие в Голосеевском районе Киева от взрыва не останутся без государственной помощи. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в себя на странице Facebook.

"Я постоянно получаю информацию от министра внутренних дел Арсена Авакова и руководителя ГСЧС Николая Чечеткина. Со стороны государства делаем все необходимое, чтобы помочь пострадавшим в результате взрыва", - написал он.

В свою очередь первый замглавы Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис заявил, что киевские власти обеспечат временным жильем пострадавших от взрыва людей. "Все, кому необходимо временное жилье, будут обеспечены им через КГГА", - заверил он.

По данным Плиса, в настоящее время речь идет о 15 квартирах, в которых проживает 70 человек.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в результате взрыва в трехэтажном жилом доме, который произошел в Киеве на проспекте Голосеевский, 70, погиб один человек, еще шестеро человек получили травмы различной степени тяжести. Спасатели ведут поиски еще одного жильца дома.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.