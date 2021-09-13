Внаслідок автобусної аварії у Туреччині травмувалися 35 українців - МЗС

35 українських туристів зазнали травм легкої та середньої тяжкості внаслідок ДТП в провінції Мугла в Туреччині. Водій, громадянин Туреччини, загинув на місці через серцевий напад.

Про це у коментарі Укрінформу заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його інформацією, у понеділок вранці поблизу містечка Ментеше в провінції Мугла сталася дорожньо-транспортна пригода за участі туристичного автобуса.

За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. 35 українських туристів зазнали травм легкої та середньої тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога. Загроз життю немає.

"Ймовірно, водій - громадянин Туреччини - не впорався із керуванням через серцевий напад. Він загинув на місці аварії", - відзначив Ніколенко.

За його словами, консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з'ясування усіх обставин ДТП. Встановлено зв'язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування.

Консул також планує відвідати в лікарні постраждалих українців, аби надати їм консульську допомогу.

У Туреччині у результаті зіткнення шкільного автобуса з іншим, яким їхали українські мандрівники, водій туристичного автобуса загинув, 49 пасажирів обох автобусів отримали поранення.