Внешнее питание АЭС "Томари" отключилось после землетрясения в Японии

Теперь бассейны с отработанным ядерным топливом АЭС охлаждаются при помощи системы аварийного питания. Из-за землетрясения на острове работу также прекратили все электростанции, жители остались без света и телефонной связи

Возле берегов северного японского острова Хоккайдо после мощного землетрясения магнитудой 6,6 произошло еще 23 повторных подземных толчка, самое мощное из которых достигло показателя в 5,5. Об этом сообщает телеканал NHK.

Землетрясение, по его информации, стало причиной отключения внешнего питания на АЭС "Томари" (единственная в Японии атомная электростанция на острове Хоккайдо), эксплуатируется компанией Hokkaido Electric Power. Kyodo со ссылкой на местное управление по ядерному регулированию уточняет, что после потери источников внешнего питания бассейны с отработанным ядерным топливом АЭС охлаждаются при помощи аварийной системы электроподачи.

Утечек радиации после происшествия, как сообщил журналистам главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, не было, передает Reuters. Дизель-генераторы на АЭС, как отметил японский атомный регулятор, имеют достаточно топлива, чтобы прослужить еще семь дней. "Томари" после происшествия на АЭС Фукусима, как замечает агентство, находится в выключенном состоянии.

NEW: Magnitude 6.6 earthquake strikes northern Japanese island of Hokkaido, per USGS. Japanese authorities say there is no tsunami risk.

https://t.co/29PmY7WeUK pic.twitter.com/QxCNMbRwcz - ABC News (@ABC) September 5, 2018

Помимо этого, после землетрясения, как пишет NHK, остановили работу все четыре расположенные на острове теплоэлектростанции. Из-за этого около 3 млн домов остались без света. Отключение электричества, в том числе затронуло около 40 больниц, а также телефонную связь и телевизионное вещание во всей префектуре Хоккайдо.

В целом же в результате толчков пострадали не менее 110 человек, один человек погиб, передают телеканал и агентство. Еще 32, по информации Kyodo, числятся пропавшими без вести. Власти уже приняли решение остановить движение поездов на острове. В свою очередь авиакомпании в экстренном порядке отменяют вылеты рейсов. Администрация аэропорта Новый Титосе, который расположен в Саппоро, приняла решение закрыть один из своих терминалов.

Также сообщается, что в результате землетрясений произошли сходы оползней в трех районах острова, а также обрушились несколько домов.

Кроме того, в результате землетрясения, как пишет Kyodo, в нефтехимическом комплексе в городе Муроране начался пожар. Огонь был оперативно потушен.



