Во Франкфурте эвакуировали терминал аэропорта из-за двух пропавших нарушителей

Мужчина с ребенком проникли в зону безопасности аэропорта, минуя проверку

Во вторник, 7 августа, немецкая полиция эвакуировала людей из зон A и Z первого терминала аэропорта Франкфурта-на-Майне.

Как сообщает Bild, в этих зонах также прекращена посадка самолетов. Читайте также: В аэропорту Франкфурта под авиалайнером загорелся буксировочный грузовик - видео

Кроме того, из-за проверки правоохранителями территории терминала задержаны около 50 рейсов.

Eilmeldung Im Bereich A des Terminal 1 am #Flughafen #Frankfurt kommt es zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen. Dazu gehoert ein sofortiger Boardingstop und Raeumung des Sicherheitsbereiches in Ebene 2 und 3. Weitere Informationen folgen#Terminalraeumung #BPol pic.twitter.com/TX4qLvvzbG - Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) 7 августа 2018 г.

По данным полиции, причиной предпринятых мер стали мужчина и ребенок, которые проникли в зону безопасности аэропорта, минуя проверку, после чего исчезли.