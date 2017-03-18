Во Франции опубликовали имя и фото мужчины, убитого в аэропорту Орли, задержаны его отец и брат

Французские СМИ назвали имя мужчины, который был застрелен после того, как попытался совершить нападение на вооруженный патруль в аэропорту Орли. Об этом сообщает Le Parisien.

Напавшего на военный патруль в парижском аэропорту Орли 39-летнего мужчину звали Зиед Бельгасем Бен(Ziyed Ben Belgacem), он оказался гражданином Франции. Полиция проводит следственные действия в квартире погибшего. Дом, в котором проживал террорист, окружен по периметру в целях безопасности.

39-летнего мужчину звали Зиед Бельгасем Бен. Фото: dailymail.co.uk

Также сотрудники французской полиции взяли в субботу под стражу отца и брата мужчины, застреленного в аэропорту Орли.

Как сообщали Українські Новини, парижский аэропорт Орли приостановил авиасообщение после нападения на военных.