Во Франции самолет зацепился за светофор и рухнул на трассу: есть жертвы

Легкий двухмоторный самолет потерпел крушение во Франции неподалеку города Сен-Шамон. Об этом пишет Top news.

По словам очевидцев, судно рухнуло прямо на автотрассу, но перед падением зацепило еще и светофор.

Прибывшие к месту происшествия спасатели предварительно установили, что пилот не справился с управлением из-за этого самолет и зацепился за светофор, а затем рухнул на трассу.

В результате инцидента погибло два человека - пилот самолета и его пассажир.

Фото: REUTERS

NewsOne

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