Во Львове эвакуировали 437 учеников из-за запаха газа в школе

Во Львове эвакуировали 17 сентября в церковь 437 учеников из-за появления запаха газа в школе N77 на ул. Выговоского 7А.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

На место события прибыли сотрудники газовой службы, они установили, что запах в школу мог попасть с территории гаражей, которые размещены рядом со школой.

На их территории неизвестные слили конденсат из газового баллона.

На месте события работают спасатели, которые ликвидируют последствия.

В школе работают сотрудники полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые прибыли на вызов.

По состоянию на 13:15 учеба в школе не восстановлена, ее помещение проветривают и дезинфицируют.