Во Львове горит крупный телевизионный завод

Днем во вторник, 3 января, во Львове произошел пожар в здании завода "Электрон", расположенном на улице Елены Степанивны, 45. Об этом сообщает LB.ua.

Жители города сказали, что возгорание случилось на втором этаже помещения, в настоящее время там работают сотрудники пожарной службы, дым выходит с шестого этажа.

Кроме того, сообщается, что здания завода "Электрон" полностью заняли квартал между улицами Елены Степанивны и Стороженко. Большую часть помещений завода сданы в аренду, например, там находятся EPAM Systems. Однако здание, в котором начался пожар, используют меньше всего.

