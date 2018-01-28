Во Львове и Одессе во время акций под цирками произошли потасовки, есть задержанные

Сегодня, 28 января, во Львове под стенами местного государственного цирка состоялся митинг в рамках всеукраинской акции протеста против использования в цирке животных, передает "Львовский портал".

К месту проведения мирной демонстрации прибыло несколько десятков полицейских. Протестующие, которых было меньше, чем правоохранителей, спокойно стояли у входа и раздавали прохожим листовки.

Однако сразу после начала акции возле здания цирка появились неизвестные, которые начали забрасывать полицейских и активистов дымовыми шашками.

В ответ на эти действия силовики провели несколько задержаний и временно ограничили вход в цирк для родителей с детьми.

После того, как ситуация нормализовалась, всех посетителей пропустили в помещение цирка, а большинство демонстрантов разошлись.

А оставшихся активистов начали задерживать - полицейские заявили, что у задержанных изъяли ножи и металлические палки.

К всеукраинской акции присоединились и жители Одессы - под зданием местного цирка собрались около 40 зоозащитников, передает "Пушкинская".

Активисты стояли у входа с плакатами и призывали посетителей цирка прекратить спонсировать эксплуатацию животными.

В ходе митинга произошла небольшая потасовка, которую спровоцировали двое нетрезвых прохожих.

В конфликт пришлось вмешаться двум полицейским, которые отвели провокаторов в сторону и вызвали подмогу для составления протокола.