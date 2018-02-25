Во Львове микроавтобус насмерть сбил ребенка, водитель сбежал

Во Львове водитель микроавтобуса насмерть сбил 10-летнего ребенка и сначала скрылся с места происшествия, но затем вернулся.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета, председатель исполкома Varta1 Игорь Зинкевич.

"25.02.2018 в 16:20 по ул. Пасечная, 49а автонаезд на ребенка 10 лет, который катался на санках, ребенок скончался на месте происшествия. Предварительно установлено, что наезд совершен автомобилем Рено Мастер белый #ВС8409ЕО, за рулем был мужчина старшего возраста, полного телосложения, с места происшествия уехал в неизвестном направлении!"- отмечается в сообщении.

По информации Зинкевича, на 17:40 водитель автобуса вернулся на место происшествия, продолжается оформление ДТП.