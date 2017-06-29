Во Львове молния убила двух человек

29 июня 2017, 16:30
 ЧП Источник: УНН

 Сегодня во Львове во время грозы молния ударила током сразу четырех человек, двое из них погибли. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

В полиции рассказали, что инцидент произошел возле озера в микрорайоне Левандовка. В результате инцидента два человека погибли.

Во Львовском областном центре медицины катастроф подтвердили, что от удара молнии погибла 9-летняя девочка и мужчина примерно тридцати лет.

Еще два человека, мужчина и парень, сейчас находятся в больнице. Их состояние стабильное.

Причины инцидента устанавливаются.

Источник: УНН
 
 
 