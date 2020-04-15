Во Львове на территории больницы произошел взрыв грнаты: погиб 43-летний мужчина

В среду, 15 апреля на территории одной из больниц Львова произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что близко 16:00 поступил вызов о взрыве неизвестного предмета. На место случившегося выехали эксперты-взрывотехники, следственно- оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции.

Предварительно установлено, что взорвалась ручная граната, в результате которой погиб мужчина. Им оказался 43-летний местный житель.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Устанавливаются все детали происшествия и происхождение боеприпаса.