Во Львове столкнулись поезда

8 вагонов товарного поезда и одна колесная пара электровоза сошли с рельс в результате столкновения товарного поезда, электровоза и маневрового поезда сегодня утром во Львове

По данным департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, авария произошла сегодня в 4.40 во втором парке железнодорожной станции "Львов".

В результате аварии пострадавших нет, задержки в движении поездов не было.

По предварительным данным, причиной аварии стал проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.

По материалам: Интерфакс-Украина