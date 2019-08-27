Во Львове возле одного из отелей нашли гранатомет с боевым зарядом

По факту находки гранатомета с боевым зарядом возле отеля во Львове правоохранители открыли уголовное производство по статьям "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "террористический акт", сообщили в прокуратуре Львовской области.

Около 2.40 26 августа во Львове у входа в вестибюль гостиницы "Львов", которая находится на проспекте Черновола, 7, был обнаружен гранатомет с боевым зарядом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Сотрудниками полиции изъят предмет, похожий на РПГ 22 "Нетто" с боевым зарядом внутри... В ходе экспертного исследования этого гранатомета подтверждено, что имеющийся в нем заряд пригоден для взрыва", - рассказали в пресс-службе.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Учитывая, что действия неустановленного лица, совершенные с целью нарушения общественной безопасности, создавали реальную опасность для жизни и здоровья людей и могли нанести значительный материальный ущерб, процессуальным руководителем дополнительно квалифицированы такие действия по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УК Украины", - добавили в ведомстве.