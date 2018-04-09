во Львовской области перевернулось около 10 грузовых вагонов

Во Львовской области, возле села Залвирья, что в Бугском районе перевернулось около десяти грузовых вагонов, передает корреспондент УНН.

Сейчас движение пассажирских и грузовых поездов, проезжающих по этому участку, приостановлено.

На железнодорожном вокзале во Львове сообщают об опоздании поездов на неопределенное время.

Напомним, на ст. Негин Хмельницкой области произошло столкновение пассажирского поезда No 139 Каменец-Подольский с маневровым локомотивом грузового поезда. В результате этого транспортного происшествия произошел сход одного пассажирского вагона и локомотива.