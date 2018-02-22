Во Львовской области во время учений погиб пограничник

Во Львовской области во время учебных стрельб погиб пограничник.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

- Во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, что во Львовской области, - говорится в сообщении.

Указывается, что оперативно-следственной группой уже проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, вчера в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, еще двое военных получили ранения.