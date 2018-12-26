Во львовском аэропорту из-за непогоды отменили рейсы

26 декабря 2018 года в аэропорту "Львов" из-за ухудшения погодных условий отменены некоторые рейсы.

Об этом сообщили на странице аэропорта в Facebook.

"Рейс LOT757 Варшава-Львов сел на запасной аэропорт Варшавы. Рейсы LOT758 Львов-Варшава отменены. Рейсы UTN3232 (маршрут Шарм-эль-Шейх-Львов) по метеоусловиям Львова сел на запасной аэропорт в Борисполе. А рейс UTN3231 (маршрут Львов-Шарм Эль-Шейх) задерживается вылетом из Львова до 13:00", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее из-за непогоды отменили авиарейсы в аэропорту "Жуляны".

Напомним, за сутки в Украине выпало до 60 см снега. Движение крупногабаритного и общественного транспорта ограничено в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.