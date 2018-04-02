Во время столкновений на матче "Динамо" - "Мариуполь" пострадали 9 полицейских

В Мариуполе во время футбольного матча между местной командой и киевским "Динамо" возникла драка между болельщиками и правоохранителями. Пострадали девять полицейских.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Во время второго тайма болельщики столичного клуба начали выбегать из своего сектора и перелезать через ограждения. Завязалась драка с правоохранителями, во время которой болельщики использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни", - говорится в сообщении.

О причинах драки не сообщается, однако предположительно она возникла из-за запрета полиции покидать сектора во время перерыва между таймами. Несколько болельщиков все равно покинули свои места, несмотря на предупреждения, что зайти обратно они не смогут.

Когда полиция отказалась впустить их обратно в сектор, началась ссора, во время которой остальные болельщики, видимо, решили помочь своим товарищам.

Отмечается, что один из болельщиков, участвовавших в драке, пострадал. Еще несколько человек были задержаны.

В пресс-службе патрульной полиции Донецкой области сообщили, что по итогам драки были задержаны самые активные ее участники. В полиции заверили, что их отпустят, как только будут установлены все обстоятельства происшествия.

"Во время матча не удалось избежать провокационных действий со стороны фанатов обеих команд, однако слаженные действия ГСЧС и правоохранителей смогли подавить агрессию футбольных хулиганов. В результате столкновений незначительные повреждения получил ТОРовец (сотрудник Тактико-оперативного реагирования полиции) и несколько агрессивно настроенных болельщиков. Самых активных зачинщиков драки полицейских задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего рассмотрения дел", - отметили в полиции.

ОБНОВЛЕНО 22:40

В пресс-службе полицииВ пресс-службе полиции в Донецкой области сообщили, что при обеспечении безопасности на матче между "Динамо" и "Мариуполем" пострадали девять полицейских.

Конфликт случился за пределами стадиона. Сотрудники полиции вывели с трибун нарушителей, которые зажгли файеры и петарды. Пытаясь "отбить" товарищей, болельщики обеих команд начали бросать в полицейских камнями, в результате чего полицейские получили телесные повреждения.

Среди пострадавших - семеро сотрудников роты особого назначения Главного управления Нацполиции в Запорожской области, работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Болельщики повредили две служебных автомобиля. Полицейским оказана медицинская помощь.

В данное время гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако есть информация о пострадавших среди журналистов.

Полиция начала досудебные расследования. На месте работает следственно- оперативная группа и руководство Центрального отдела полиции.



Киевское "Динамо" обыграло "Мариуполь" в выездном поединке 25-го тура чемпионата Украины со счетом 3:2.

27 августа футбольный клуб "Мариуполь" обнародовал обращение, в котором обвинил киевское "Динамо" в попытках дискредитации.

27 августа киевское "Динамо" обнародовало заявление, в котором заверило, что готово сыграть в Мариуполе "сразу после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском направлении и предоставления поточных оперативных писем от органов СБУ и ГУНП о принятии всех необходимых мер для обеспечения безопасности".

6 июня стало известно, что киевское "Динамо" отказывается играть матчи Чемпионата Украины в Мариуполе из-за отсутствия гарантий безопасности футболистов и болельщиков.