Во время взрыва в Киеве погиб журналист, служивший в АТО - СМИ

Во время ночного взрыва гранаты в Киеве погиб 45-летний журналист Виталий Кукса, передают источники ТСН

Во время ночного взрыва гранаты в Киеве погиб 45-летний журналист Виталий Кукса. Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на собственные источники.

Известно, что Виталий был мобилизован и служил в зоне АТО связистом. Много писал о войне и на военные темы. Публиковался во многих украинских изданиях. Служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи. Сейчас, по данным ТСН.uа, официально безработный.

Источники также сообщили имя пострадавшего - это 24-летний Андрей Сероштан. Официального места работы не имеет. Именно он, по данным источников, находился за рулем.

Также источники сообщают, что граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Причиной событий стал семейный конфликт.

Поздно вечером в Дарницком районе Киеве взорвался автомобиль, в результате чего погиб один человек, а другой получил ранения.