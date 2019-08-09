Водолазы обнаружили тело утонувшего под Одессой 13-летнего мальчика

Спасатели нашли тело ребенка, пропавшего во время купания в море возле села Григорьевка Лиманского района.

По данным ГСЧС, погибшего нашли сегодня в 10:40 на расстоянии 80 метров от берега в районе Григорьевки.

"Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения извлекли тело из воды. На месте происшествия с родственниками и близкими погибшего работают психологи ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, мальчик и его 53-летний отчим пошли купаться на несанкционированном пляже, их накрыло волной и унесло в море. Пограничникам на катере удалось спасти мужчину. Мальчика искали более суток.