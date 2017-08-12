Военнослужащий ВМС ВСУ погиб в Одесской области

Ночью 11 августа в с. Егоровка Раздельнянского района погиб матрос ВМС ВСУ Арслан Шейхов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник начальника Генштаба ВМС Алена Вербицкая, передает корреспондент УНН.

По ее словам погибший находился в законном увольнении и вместе с семьей праздновал свой тридцать третий день рождения. В этот день к нему заехал на своем автомобиле его знакомый, после чего уехали в неизвестном направлении.

"Около 23:50, 11 августа, у ворот своего дома местный врач нашел труп матроса. На место происшествия сразу приехали правоохранители, которые обнаружили множественные телесные повреждения на теле и голове, переломы носа и черепа. Даже на ощупь чувствовалось, что сломано как минимум два ребра ", - написала А.Вербицька.

Тело военнослужащего было доставлено в морг бюро судебно-медицинских экспертиз г. Раздельная, где проведено вскрытие тела и по предварительной информации его смерть наступила в связи с захлебыванием. По словам А.Вербицькои, вероятно, заключение эксперта обусловлен тем, что Злой В.И. является бывшим сотрудником органов МВД.

В настоящее время подозреваемый задержан, он находится в Раздельнянском ОП ГУ ЧП в Одесской области.