Военные из США осмотрели зону ЧП в Балаклее

Военные из США посетили военную часть в Балаклее, где произошел пожар. Они осмотрели территорию и заслушали доклады, об этом в эфире телеканала 112 Украина рассказал пресс-офицер ВСУ Владислав Волошин.

"Были военные от США… Они приехали, осмотрели и послушали доклады о ситуации и обещали помощь. Они могут поставить нам оборудование и дать специалистов, которые научат работать на этом оборудовании, еще мы попросили защиту для наших саперов", — сказал Волошин. По его словам, речь идет о дополнительном для украинских военных оборудовании. "Ждем от них ответа, что они могут дать", - дополнил Волошин. Также в поселок Нефтяников, который больше всего пострадал от взрывов, вернулись жители, сообщает Крым.Реалии. Местные власти и волонтеры организовали жителям помощь: раздавали еду и одеяла, давали деревянные доски и полиэтилен. Несмотря на то, что взрывов на арсенале почти не слышно, в соседнем селе Савинцы действует пункт эвакуации. В местной школе до сих пор находятся около 50 человек – преимущественно пожилого возраста. Напомним, ранее сообщалось, что на ликвидацию последствий взрывов в Балаклее выделили два миллиона гривен.