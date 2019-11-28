Волонтер Зверобой рассказала, что у нее изъяли в ходе обысков

В Калиновке под Киевом продолжаются обыски в доме волонтера Маруси Зверобой, настоящее имя которой Елена Беленькая.

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Об этом передает корреспондент ТСН.

Зверобой во время обыска вышла к журналистам и рассказала, что у нее изъяли две единицы оружия - ружье и карабин, а также несколько мобильных телефонов. Однако следователи еще не покинули помещение.

ГБР подтвердило, что обыски связаны с угрозами президенту Украины, которые были озвучены на размещенном в соцсети видео. Волонтер от озвученных на видео слов не отказывается.

Адвокат Зверобой отмечает, что о задержании волонтера пока не говорится.

В дом к волонтеру Марусе Зверобий пришли следователи с обысками

Как сообщал УНИАН, в конце октября народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности высказались о рисках жизни президента.

Федина и Зверобой отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы более красивое, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту.

26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проекты сообщения о подозрении и представления на снятие неприкосновенности с Федины. Депутата подозревают в угрозе убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).