Волонтерка: половину з поставлених на фронт санітарних автомобілів довелося ремонтувати

Міністерству оборони було передано 100 автомобілів, прийнята тільки половина З 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод. Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомила членкиня Ради волонтерів при Міністерстві оборони України Валентина Варава. Вона пояснила, що п'ять автомобілів були відремонтовані на місці виїзною бригадою, 17

Міністерству оборони було передано 100 автомобілів, прийнята тільки половина

З 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод. Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомила членкиня Ради волонтерів при Міністерстві оборони України Валентина Варава.

Вона пояснила, що п'ять автомобілів були відремонтовані на місці виїзною бригадою, 17 відправлені у пункти ремонту і ще у трьох виявили виробничий брак.

"З 50 автомобілів, які були поставлені на фронт (зараз там 45 авто), вже 20 автомобілів були в ремонті. Це при тому, що автомобілів, які пробігли понад 10 тисяч кілометрів, одиниці. 5 автомобілів було відремонтовано на місці виїзною бригадою. З тих 20 автомобілів, які були в ремонті, три - це заводський брак, вони повернуті. 17 авто пройшли ремонт, 10 вже повернуто у військові частини, 7 ще на обслуговуванні, з яких 2, як кажуть, вже готові", - розповіла волонтерка.

Згідно з державним оборонним замовленням, Міністерству оборони було передано 100 автомобілів. Наразі ЗСУ прийняли половину.

До 2009 року співвласником корпорації "Богдан" був Петро Порошенко. Тепер генеральним директором корпорації є Віталій Старосуд.