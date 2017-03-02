Волынец уточнил данные о пострадавших на шахте "Степная"

На шахте "Степная" во Львовской области погибли 8 шахтеров, еще 9 - получили тяжелые ранения. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает УНН.

"По последней информации, с места аварии на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" во время взрыва метана погибли 8 шахтеров и 9 очень тяжело травмированы... Все шахтеры уже выведены на поверхность", - сообщил он.

По данным ДСНС, 2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте No10 "Степная" ПАО "Львовуголь" на горизонте 550 м, в сто девятнадцатом конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.

На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 горняков с травмами подняты на поверхность. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 5 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля. В общем привлечено 50 человек и 7 единиц техники, в том числе от ДСНС 20 человек и 6 единиц техники.

Премьер В.Гройсман отменил все мероприятия и вылетает во Львовскую область из-за взрыва на шахте.

Президент П.Порошенко объявил всеукраинский траур из-за трагедии на шахте "Степная" .

Также Президент поручил провести проверку всех угледобывающих предприятий Украины.