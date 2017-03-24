Вороненкова убил агент спецслужб РФ, внедренный в силовые структуры Украины,- Геращенко

Экс-депутат Государственной Думы РФ Денис Вороненков был убит агентом российских спецслужб, внедренным в силовые структуры Украины, заявил народный депутат Украины от фракции "Народный фронт", советник министра внутренних дел Антон Геращенко на политическом ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Он был убит агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры, проходивший в них службу, а затем получивший приказ на ликвидацию врага России - Дениса Вороненкова", - сказал Геращенко.

По его словам, следствие серьезно продвинулось за четверг. "Уже известна личность киллера, его биография. И мы можем с уверенностью сказать, что Денис Вороненков убит агентом российских спецслужб, гражданином Украины", - заявил депутат.

При этом Геращенко заявил, что не уполномочен рассказывать об этом человеке. "Я думаю, что в ближайшее время будет официальная пресс- конференция генерального прокурора, главы Службы безопасности Украины, и они дадут больше информации. С моей стороны это будет некорректно", - отметил он.

В Киеве застрелили получившего украинское гражданство экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Киллер открыл по нему огонь возле отеля "Премьер-Палас" в центре столицы, куда Вороненков шел на встречу с еще одним бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым.

Убийца, по информации СМИ, стрелял в экс-депутата практически в упор. В ходе нападения между киллером и охранником завязалась перестрелка, в ходе которой они оба получили ранения. В полиции подтвердили смерь киллера, ответственного за убийство Вороненкова.

По материалам: Интерфакс-Украина, Телеканал "1+1"