Возле Ивано-Франковска в результате ДТП погиб футболист Роман Стоцкий

В четверг, 6 июля, возле Ивано-Франковска произошла смертельное ДТП, в результате которого погиб игрок Ивано-Франковского "Прикарпаття" и Подгорного "Оскара" Роман Стоцкий, сообщается на сайте Нацполиции.

Известно, что на дороге Daewoo Lanos i Volkswagen Passat не разминулись.

Согласно предварительной информации, Daewoo занесло на мокрой дороге и авто оказалось на встречной полосе.

Местное издание WestNews сообщило, что за рулем автомобиля Volkswagen был депутат Ивано-Франковского областного совета, директор Бурштынской ТЭС Андрей Шувар. На данный момент он находится в больнице.

Вторым водителем, который погиб на месте аварии, оказался прикарпатский футболист Роман Стоцкий - игрок Ивано-Франковского "Прикрапаття" и Подгорного "Оскара".

Сообщается, что информацию о смерти футболиста подтвердили в клубе "Оскар".