Возле Верховной Рады прорвало трубу - образовалась пробка

В Киеве возле здания Верховной Рады произошел прорыв трубы.
В Киеве возле Верховной Рады прорвало трубу, в результате чего дорога превратилась в "озеро", сообщает Киев Оперативный в Facebook.
В результате аварии образовалась пробка.
- На улице Грушевского, возле Верховной Рады, пробка, которая образовалась в результате прорыва трубы. Лучше объехать, - говорится в сообщении.
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К слову, на улице Соломенской в Киеве прорвало трубу подачи холодной воды, из-за чего образовался 5-метровый фонтан.