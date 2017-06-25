Возобновление поставок горячей воды в дома киевлян начнется с 26 июня – КГГА

В Киеве начали восстановление газоснабжения на Теплоэлектроцентраль № 6, которая обеспечивает горячим водоснабжением жилые массивы Троещины, части Оболони и Подола, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Укртрансгаз" снял ограничения на транспортировку газа для ТЭЦ-6, которые были введены ранее из-за неуплаты за услуги транспортировки газа. Ожидается, что развертывание технологических процессов займет 2-3 суток, а поставка горячей воды состоится с понедельника, 26 июня", – говорится в сообщении на сайте КГГА в субботу.

В мэрии благодарят участников переговорных процессов по достижению конструктивного прогресса в решении проблемы. Между дочерним предприятием НАК "Нафтогаз" "Укртрансгаз" и ПАО "Киевэнерго" достигнута договоренность в вопросе погашения задолженности за транспортировку природного газа. "Киевэнерго" за счет полученных кредитных средств от ГП "Энергорынок" начало оплату долга: предприятие осуществило первую оплату долга за транспортировку природного газа в размере 20 млн грн. Остаток долга, 41 млн грн, ПАО "Киевэнерго" взяло на себя обязательства погасить в соответствии с графиком.

"Город гарантирует обеспечения контроля за исполнением со стороны ПАО "Киевэнерго" взятых обязательств", - сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Он обратил внимание, что возобновление поставок горячей воды в дома киевлян начнется с 26 июня.

"Прекращение работы ТЭЦ несет в себе ряд глобальных рисков для нормальной жизнедеятельности города, предоставления надлежащего качества услуг людям. Город благодарит за то, что эти обстоятельства были учтены в процессе решения проблемы, надеемся, что в дальнейшем удастся избежать таких ситуаций", - резюмировал он.