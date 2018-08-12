Вуличні перегони у Рівному: невідомі в балаклавах з битами, розбиті автівки та постраждалі патрульні

У Рівному учасники вуличних перегонів чинили опір поліції, яка намагалася їх зупинити. Троє поліцейських постраждали під час затримання одного з дрифтерів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області

"11 серпня до поліції надійшла інформація, що із 22.00 біля ТРЦ на вулиці Макарова обласного центру відбудуться перегони та дрифт автолюбителів, а також протест мешканців прилеглих будинків проти проведення заходу, який порушує їхні права на відпочинок". - йдеться в повідомленні.

Для забезпечення правопорядку на місце події виїхали майже 50 працівників патрульної поліції, роти поліції особливого призначення, управління превентивної діяльності та поліції охорони ГУНП.

Загалом, зібралися близько 150 мешканців прилеглих будинків та майже 100 учасників перегонів.

"Близько 23.00 години 25-річний житель села Городок Рівненського району, водій автомобіля "Renault Trafic", об'їхавши загородження через бордюр та газон, заїхав на автостоянку, де почав дрифтувати і створювати аварійну обстановку, не реагуючи на неодноразові вимоги працівників поліції про зупинку, що подавалися за допомогою жестів, гучномовця, проблискових маячків червоного і синього кольору та звукових сигналів. Після цього водій мікроавтобуса, виїжджаючи зі стоянки, протаранив службове авто "Toyota Prius". Продовжуючи ігнорувати вимоги працівників поліції про зупинку, водій "Renault" здійснив наїзд на т.в.о. начальника управління превентивної діяльності області старшого лейтенанта поліції, який перебував у форменому одязі та знаходився біля службового авто. Не маючи змоги уникнути наїзду, поліцейський впав на капот автомобіля "Renault" та, тримаючись за нього, проїхав в такому положенні близько 30 метрів до вимушеної зупинки", - розповіли в поліції.

Під час затримання порушника тілесні ушкодження отримали троє працівників управління патрульної поліції. Після надання необхідної медичної допомоги усіх відпустили.

"За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), - зазначив начальник ГУНП в Рівненській області Валерій Самчук. - 25-річного жителя Рівненського району затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Транспортний засіб помістили на штрафмайданчик Рівного. Відповідно до медичного освідування він був тверезий".

Крім того, у момент затримання автопорушника невідомі в балаклавах, у кількості близько 100 осіб, зайшовши на територію автостоянки, битами пошкодили два автомобілі учасників дрифту: автомобіль "ВАЗ 2103" під керуванням 22-річного рівнянина та автомобіль "ВАЗ 2106", за кермом якого перебував 20-річний житель села Карпилівка Рівненського району. Останній, виїжджаючи із території стоянки, допустив зіткнення із службовим автомобілем "Toyota Prius".

На 20-річного водія "ВАЗ 2106" поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

За фактом опору працівникові правоохоронного органу поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України.

У рамках відкритих кримінальних провадженнях поліцейські встановлюють усі обставини подій.

Наразі до медичних закладів Рівного та області ніхто із громадян не звертався.

Джерело: Високий замок