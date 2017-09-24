Высокопоставленный полицейский попал в смертельную аварию

В Днепре столкнулись Chevrolet Aveo и служебный BMW X5, в котором находились двое сотрудников Нацполиции Днепропетровщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате аварии водитель Chevrolet погиб в больнице.

В момент столкновения в автомобиле BMW X5 находились два сотрудника ГУНП в Днепропетровской области: за рулем - полицейский-водитель взвода No1 роты No8 и пассажир - заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области. Оба доставлены в больницу.

Как рассказал свидетель, служебный автомобиль двигался с превышением скорости. Эту информацию в полиции будут проверять. Уже открыто уголовное производство.