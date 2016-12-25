«Он взорвался в воздухе»: Эксперты заявили о теракте на борту Ту-154

Ряд независимых специалистов в качестве приоритетной рассматривают версию теракта на борту военного самолета Ту-154, который потерпел крушение через несколько минут после взлета. Он вылетел с сочинского аэропорта "Адлер" и направлялся в Сирию. В нем находились, по последним данным, 92 человека, среди которых — журналисты, Ансамбль песни и пляски имени Александрова, высокопоставленные военнослужащие. По данным Минобороны, никто из них не выжил. Самолет предположительно вез секретные документы. Артисты собирались выступить в Алеппо, который был занят сирийскими войсками в декабре, рассказал "Медузе" сотрудник коллектива. Это противоречит информации в ведущих российских СМИ, согласно которой концерт предполагалось провести на авиабазе "Хмеймим".

Газета "Коммерсант" приводит мнение майора ВВС, летчика-инструктора Андрея Красноперова, который практически не сомневается в том, что лайнер взорвался в воздухе. В качестве главных аргументов, выдвигаемых в пользу такого предположения, он называет два факта, которые установлены к настоящему моменту: во-первых, слишком большой разброс обломков, достигающий 15 км; во-вторых, слишком резкое и скорое прерывание полета после момента взлета.

"Это слишком подозрительно, что самолет после взлета в наборе высоты пропадает с экранов радара", — заявил он, отметив, что "резкое падение "резкое падение… бывает в том случае, когда что-то нештатное случилось, что-то взорвалось, что-то отвалилось".

Эта катастрофа напомнила ему гибель гражданского лайнера А321 в Шарм-эш-Шейхе, где поначалу российские власти также всячески отказывались признавать версию теракта и лишь позже вынуждены были согласиться с тем, что имел место взрыв на борту.

"Ситуация, возможно, схожа с трагедией в Шарм-эш-Шейхе, там тоже после взлета прошло совсем немного времени", — звучало мнение.

"Летчик спокойно мог передать информацию, включить сигнал бедствия, но этого не случилось. Значит, что-то было такое нештатное, резкое на седьмой минуте полета… На экипаж я не могу грешить, а техника так резко не ломается", — продолжал летчик.

Инструктор не сомневается, что при таких условиях лишь умышленно спровоцированный взрыв мог неожиданно прервать полет судна.

"…Если бы самолет падал целый, то такого бы не было разлета осколков, поверьте, — завели эксперт. — Самолет развалился, просто развалился, значит, взорвался, значит, где-то кому-то дали чемоданчик, учитывая, что это был рейс в Сирию, и летели музыканты из ансамбля, могли что-то пронести с этими музыкальными инструментами, кто-то что-то мог подложить. Поверьте, такой разлет осколков бывает только при разрушении самолета в воздухе. Просто он взрывается, и все. А когда лайнер просто падает, получается пятно масляное, и потом всплывают части. Самолет, если он падает, пикирует в воду, просто исчезает, его находят через какое-то время. А тут даже нашли человека уже, который уже в прибрежной зоне пострадал от обломков. Это говорит о том, что обломки падали на землю в беспорядочном падении, значит, он взорвался в воздухе".

В свою очередь издание "Открытая Россия" приводит слова авиаэксперта Вадима Лукашевича, который также обратил внимание на большую площадь рассеивания элементов лайнера.

"…Отмечается, что обломки рассыпаны по площади в полтора километра. А это много, потому что это может быть свидетельством того, что самолет начал разрушаться еще в воздухе… А если в воздухе — то это теракт. Потому что невозможно, чтобы при ошибке пилотирования самолет разрушился в воздухе. Это нужно сорвать его, например, в штопор, и это очень сложно было бы сделать. А если это техническая неисправность, то, все равно, не бывает таких неисправностей, которые приводят к разрушению в воздухе", — сказал специалист.

В беседе с Русской службой "Би-би-си" он подтвердил, что версию теракта исключать не стоит.

"…Исключать возможность взрыва на борту нельзя… В случае, если выяснится, что обломки самолета лежат на большой площади, то это будет означать, что разрушение Ту-154 началось в воздухе", — высказался Лукашевич, указав, что считать этот самолет старым и непригодным к эксплуатации нельзя.

В разговоре с "Новой Газетой" он предоставил более расширенное объяснение своей позиции, которая во многом соответствует рассуждениям Красноперова.

"Когда взорвали Airbus над Синаем, весь мир знал, что это теракт, — объяснял Лукашевич. — Все разведки сообщили, одни мы две недели дурака валяли. Просто если это теракт, нужно понимать, что это ответ нам за Алеппо… Когда взорвали самолет над Синаем, все понимали такую вещь — это Шарм-эш-Шейх, плохая система безопасности, радикальные группировки. Сегодняшний контекст — убийство нашего посла в Турции сотрудником госбезопасности. Сегодня мы понесли потери уже в Министерстве обороны… Наиболее вероятными называют ошибку пилотирования и техническую неисправность. Но дело в том, что за 7 минут полета самолет успевает набрать приличную высоту. Для той высоты обломки, найденные в совершенно разных местах — это слишком. Это говорит о том, что он начал разрушаться в воздухе. Никакая техническая неисправность не в состоянии привести к разрушению самолета в воздухе. Самолет — это достаточно надежная штука. Если разрушение начало происходить в небе, значит, уже там произошло что-то неординарное… Почему шасси оторвалось? Шасси у самолета могло быть оторвано, если он шел на посадку, если пилоты не успели его убрать. Но, понимаете, семь минут — это много, летчики не могли шасси не убрать. Если шасси было не убрано, они бы об этом сообщили. Стая птиц? Тогда должны вырубиться два или три двигателя сразу. Но на высоте два-три километра у них масса времени принять решение. Яркий пример — «чудо на Гудзоне»", — заключил специалист.

В свою очередь ранее упомянутый летчик-инструктор Красноперов в беседе с "Новой газетой" снова подчеркнул, что катастрофа напоминает ему трагедию над Синайским полуостровом.

"Та же история: самолет пропадает с радаров, потом выясняется, что, оказывается, у него оторвался хвост, и через огромное количество времени нам сообщают о теракте, — напомнил он. — Понимаете, летчику нажать кнопку сигнала бедствия — это доля секунды… Но тут пусто, обрыв связи. Дальше, разлет осколков самолета — на 15 км. Это значит, что он развалился в воздухе. Самолет крепкий, даже попадая в воду, у него, ладно, может отвалиться крыло, но он не развалится на части. Людей просто так не может раскидать на несколько километров (паспорт корреспондента нашли в нескольких километрах от шасси). … Он сел с целью дозаправиться… Что появилось на самолете после этой дозаправки? Здесь ведь не так, как на гражданских. После контроля документов подъезжают машины, загружают дополнительные вещи. Пронести что-то гораздо проще. Люди свои, все расслабленные, никто не думает о безопасности в этот момент".

Со своей стороны военный эксперт Александр Гольц также насторожился из-за того, "что российская власть сразу начала отрицать версию теракта", передает "Би-би-си". В то же время он признал, что самолеты Ту-154 являются морально устаревшими машинами.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ подтвердили, что потерпевший крушение самолет Ту-154 лишь недавно — осенью нынешнего года — прошел плановое обслуживание, а управлял им опытный пилот, сообщает "Интерфакс". Со своей стороны источник в экстренных службах также исключил версию об ошибке пилота и назвал "благоприятными" погодные условия в районе авиакатастрофы.

"Маловероятна и версия ошибки пилотов, потому как они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов. Что касается метеоусловий в районе крушения, то они были благоприятными для выполнения полета", — сказал источник.

Таким образом, различные официальные лица в совокупности фактически исключили версию теракта. Тем не менее, власти не спешат обозначать эту версию даже в качестве одной из возможных, а вместо этого рассматривают техническую неисправность в качестве причины крушения лайнера.

Тем не менее, о том, что силовые структуры отрабатывают версию теракта, сообщает "Фонтанка". По ее данным, ФСБ проверяет всех лиц, занимавшихся обслуживанием самолета Ту-154. Источник в Минобороны рассказал, что Ту-154 выполнял функции так называемого "почтовика", перевозившего большой объем военных бумаг, среди которых могли быть и секретные депеши.

Следует отметить, что среди пассажиров разбившегося самолета были и высокопоставленные российские военные, в том числе генерал-лейтенант Валерий Халилов и глава военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Известно, что на борту Ту-154 была съемочная группа телеканалов "Звезда" и НТВ, репортеры "Первого канала", а также бывший журналист РЕН ТВ.

В катастрофе погибла и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, которая летела на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетскую больницу Латакии.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело. В качестве основной версии крушения рассматривают техническую неисправность.

Сейчас в районе катастрофы ведется поисково-спасательная операция. По последним официальным данным Минобороны России, спасатели нашли и подняли на поверхность тела 12 погибших.

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