Взорвавший автомобиль Махаури киллер попал на видео, - СМИ

У правоохранителей имеется видеозапись, на которой запечатлен неизвестный человек, осуществляющий подрыв автомобиля грузинского гражданина Тимура Махаури. Об этом пишут "Українські новини", ссылаясь на слова неназванного источника в правоохранительных структурах.

По словам источника издания, на видео можно разглядеть, как человек дистанционно привел в действие бомбу, заложенную в салоне автомобиля Махаури, а затем скрылся в подземном переходе недалеко от Бессарабской площади. При этом он отметил, что следствие полностью отвергает срабатывание в автомобиле взрывчатки, которую погибший мог возить с собой.

"На месте взрыва обнаружили части детонатора и механизма, который приводит его в действие по радиосигналу. Все обнаруженные элементы находятся на экспертизе", - заявил он.

Как сообщалось ранее, 8 сентября в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури

Находившаяся в автомобиле женщина получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.

