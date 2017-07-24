Взрыв авто в центре Одессы: машина принадлежала жителю города Днепр.

Автомобиль, который взорвался в понедельник, 24 июля ул. Жуковского 29 в Одессе, оказался зарегистрированным на 68-летнего жителя города Днепр.

Об этом информирует пресс-центр полиции Одесской области на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, выяснилось, что взорванный автомобиль был марки "ВАЗ- 2101" черного цвета.

"В 10.25, по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что по ул.Жуковского 33 горит автомобиль. Выездом на место происшествия следственно- оперативной группы установлено, что произошел взрыв припаркованного напротив указанного дома автомобиля "ВАЗ 2101" черного цвета", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что согласно предварительному выводу специалистов взрывотехнического управления взрыв имел уголовные признаки.

"В настоящее время предварительно установлено, что взрыв указанного автомобиля произошел в результате действия безоболочного взрывного устройства. По характерным повреждениям указанного транспортного средства четко определяется место взрыва - это район заднего левого пассажирского места", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в полиции подчеркнули, что тротиловый эквивалент взорванного заряда составил около 600 граммов, однако сам тип взрывчатого вещества пока устанавливается.

"Специалисты взрывотехнического управления продолжают свою работу на месте взрыва. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, предварительная правовая квалификация ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - уточнили в ведомстве.

В свою очередь очевидцы произошедшего констатировали, что сила взрыва была такой, что громкий хлопок слышали многие жители в центре города. По их словам, взрыв серьезно повредил транспортное средство: кузов разорвало на несколько частей, после чего машина загорелась.

Подчеркнем, что по информации местного издания "Думская", автомобиль подъехал к дому No32 около 8 утра. Из него вышел мужчина на вид лет 60-ти и ушел, а уже в 10:05 машина взорвалась.

NewsOne

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