Взрыв автобуса "Боруссии": Защитника Марка Бартры прооперировали

Защитнику пришлось провести операцию по удалению инородного тела

Защитник "Боруссии" Марк Бартра получил перелом запястья после взрыва возле автобуса дортмундской команды. В клубе опровергли появившуюся в испанских СМИ информацию, будто игрок уже находится дома. Twitter "шмелей" также пишет, что футболисту сделали операцию:

"Официальный диагноз Бартры - перелом и инородное тело в запястье. В настоящее время ему делают операцию. Скорейшего выздоровления, Марк"

.@MarcBartra undergoes operation on arm and hand. Get well soon, Marc! https://t.co/sSmm76dGef pic.twitter.com/jylCuOPEGU - Borussia Dortmund (@BVB) 11 квітня 2017 р.

Напомним, что за несколько часов до матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Борусия" - "Монако" возле автобуса дортмундецв прогремел взрыв. Марк Бартра стал единственным пострадавшим в результате инцидента. Кроме того, UEFA совместно с клубом приняли решение перенести игру на среду, 12 апреля.

XSPORT.ua

http://xsport.ua/