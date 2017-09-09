Взрыв автомобиля в центре Киева может быть квалифицирован как теракт

Взрыв автомобиля Toyota Camry в центре Киева, в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, и еще два человека получили ранения, может быть переквалифицирован из статьи "умышленное убийство, совершенное опасным для жизни многих лиц способом" на "террористический акт", сообщает Национальная полиция Украины.

"После оценки всех имеющихся доказательств и в случае установления дополнительных обстоятельств, будет направлено обращение в органы прокуратуры о переквалификации уголовного производства, открытого по ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - на статью 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - сообщает департамент коммуникации Нацполиции в пятницу.

По информации полиции, по факту взрыва автомобиля в центре Киева правоохранители проводят все необходимые первоочередные мероприятия. На месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

"Сотрудники полиции проводят осмотр прилегающей территории и поврежденного транспортного средства, опрашивают свидетелей, собирают вещественные доказательства. В дальнейшем изъяты собранные материалы направят на экспертизу, по результатам которой будет принято окончательное решение о квалификации события", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, вечером в пятницу, 8 сентября, в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, женщина, которая находилась в салоне авто, получила тяжелые ранения, а третий пассажир – ребенок, не пострадал.

Как сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом).

Прибывшие на место происшествия знакомые погибшего заявили в эфире телеканала "112.Украина", что Т.Махаури являлся бойцом добровольческого батальона и ранее воевал на востоке Украины. По словам одного из них, представившегося товарищем двоюродного брата погибшего, Т.Махаури служил в Чеченском батальоне им.шейха Мансура. При этом второй мужчина, представившийся сослуживцем погибшего, сказал, что Т.Махаури воевал в АТО в батальоне им. Джохара Дудаева и был "личным врагом" главы Чечни Рамзана Кадырова.

В январе 2017 года Т.Махаури (Али Дубаев), известный также как Руслан Папаскери был задержан в центре Киева на ул.Бассейной. Тогда полиция задержала двоих вооруженных людей, находившихся в Mercedes ML, одним из которых и был Т.Махаури. У водителя были найдены два пистолета Glock и Стечкина с боевыми патронами. Также при нем оказались документы, указывающие на то, что он является разведчиком Добровольческого международного миротворческого батальона, который базируется в секторе "М" в зоне АТО.

28 февраля 2017 года Печерский районный суд г.Киева утвердил соглашение с прокурором о признании вины, согласно которому Т.Махаури наказывался 5 годами тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на 3 года и обязательством отмечаться в органах пробации до истечения испытательного срока.