Взрыв на Грушевского: злоумышленники пытались подорвать грузовик с военными - Луценко

Злоумышленники, которые 24 августа устроили взрыв на улице Грушевского в Киеве, пытались подорвать грузовик с военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, злоумышленники бросали взрывное устройство в грузовик, но он отскочил от борта и разорвалась, ранив гражданских, которые проходили мимо.

Луценко отметил, что в деле о взрыве уже есть подозреваемые. Сейчас работают эксперты-взрывотехники, которые должны определить, что это было за взрывное устройство.

"Именно от этого зависит и дальнейшая квалификация самого состава преступления", - сказал генпрокурор.

Напомним, 24 августа около 14:00 в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, в результате которого три человека получили телесные повреждения. Полиция возбудила уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Перед тем пресс-секретарь СБУ Елена Гітлянська заявляла, что основной версией взрыва на Грушевского есть хулиганство. Зато секретарь СНБО Александр Турчинов не исключил, что преступление в Киеве мог быть спланированным терактом.

У журналистов, которые работали неподалеку от места взрыва, изъяли отснятые материалы для поиска и идентификации преступников, которые могли попасть на кадры.

По материалам Украинская правда