Взрыв на шахте во Львовской области: 11 жертв

Судьба более десяти шахтеров остается неизвестной.

Во Львовской области на шахте №10 "Степная" прогремел взрыв – погибли восемь горняков, еще шесть подняты с травмами на поверхность. Судьба еще 20 шахтеров остается неизвестной, сообщили в областном управлении ГСЧС.

Взрыв на шахте Львовугля прогремел в 12.46 четверга, 2 марта. После него обрушилась горная порода в 119 конвейере на горизонте 550 метров. На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке – 34 горняка.

В свою очередь глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщает об 11 погибших.

"На шахте Степная ГП "Львовуголь" авария! Взрыв метана. 11 (!!!) погибших!!!" – написал Волынец на своей странице в Facebook.

Напомним, в декабре из-за обвала на шахте в Донецкой области были заблокированы семь горняков, которых потом подняли на поверхность.

