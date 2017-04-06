Взрыв складов в Балаклее был совершен с помощью беспилотника

Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области были беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщается в мотивировочной части постановления Киевского районного суда Харькова, передает Интерфакс-Украина.

"В обосновании ходатайства следователь указывает, что 23.03.2017 г. около 2.40 на территории 65 арсенала неустановленными в настоящее время гражданскими лицами совершены диверсионные действия при помощи БПЛА, в результате чего произошли взрывы боеприпасов (ракеты ЗМ9-ЗРК "Бук-М1" и снаряды 152 мм) на технической территории арсенала", - говорится в постановлении.

Стоит отметить, что следователь Службы безопасности Украины обратился в суд с ходатайством об аресте двух принадлежащих воинской части компьютерных блоков (сервера и видеорегистратора), где хранится информация о пропускном режиме, людях, посещавших арсенал и записи с камер.

Суд удовлетворил ходатайство.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по состоянию на данный момент военные саперы уже обезвредили свыше 5,6 тысяч взрывоопасных предметов, которые представляли угрозу после серии взрывов на территории 65 Арсенала в Балаклее Харьковской области.

По данным ведомства, сейчас на территории арсенала продолжаются работы по ликвидации негативных последствий взрывов и пожара на военном объекте по разным направлениям.

Стоит отметить, что основной фронт работ военные саперы выполняют на технической территории и по периметру охраны воинской части.