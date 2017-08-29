Взрыв в белоцерковской многоэтажке: есть пострадавший

Во многоэтажке в Белой Церкви прогремел взрыв, в результате которого травмы получил мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции киевской области.

Взрыв произошел сегодня, около 10:00, в квартире на втором этаже девятиэтажного дома. Предварительная причина - взрыв природного газа, сообщили в полиции. Взрывной волной выбиты окна на кухне и балконе.

32-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

18 июля 2017 года в Киеве, недалеко от метро Голосеевская, в жилом доме произошел взрыв, предположительно бытового газа, в результате которого часть здания обрушилась.