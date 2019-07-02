Взрыв в Днепропетровской области: врачи рассказали о состоянии детей

Двух детей, пострадавших от взрыва в Днепропетровской области в понедельник, прооперировали, еще двух оперируют.

Как пишет "Слово и Дело", об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Глеб Пригунов в Facebook.

"Двух тяжелых ночью прооперировали. 16-летний парень все еще на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что стабильный. 5-летний малый - в сознании. Еще двух сейчас начали оперировать, - написал он.

Ранее Пригунов сообщил, что одному ребенку достали осколок из брюшной полости.

Вместе с тем, заведующий приемного отделения Днепропетровской областной детской больницы Игорь Майденко сообщил, что в результате взрыва пострадали пять детей, у всех осколочные ранения.

Напомним, в понедельник на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области взорвался неизвестный предмет.

Сообщалось, что шестеро детей получили травмы различной степени тяжести.