Взрыв в Манчестере совершил смертник, - Reuters

Взрыв на арене во время концерта популярной американской исполнительницы Арианы Гранде в Манчестере мог организовать смертник

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников, передает Depo.ua.

По словам собеседников издания, на смертника указывают признаки преступления.

Кроме того полиция Британии заявила, что рассматривает инцидент как террористический акт.

Напомним, взрыв в Манчестере произошел 22 мая вечером. Погибли по меньшей мере 19 человек и еще 50 были ранены.

Полиция рассматривает произошедшее как террористический акт.

Позже в соцсетях обнародовали видео из зала Manchester Arena, в котором произошел взрыв во время концерта американской поп-певицы Арианы Гранде.

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