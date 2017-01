Взрыв в Сирии: число жертв возросло до 60 человек

Еще 50 человек получили ранения в результате взрыва в Сирии

Число жертв взрыва в Сирии в городе Аазаз возросло до 60 человек, еще 50 ранены. Об этом сообщает издание "Анадолу" со ссылкой на информацию управления гражданской обороны Аазаза.

"В результате теракта в подконтрольном оппозиции районе Аазаз сирийской провинции Алеппо погибли, по меньшей мере, 60 человек, еще 50 ранены", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в результате взрыва в Сирии близлежащим зданиям нанесен серьезный материальный ущерб.

PHOTOS: Aftermath of the car bombing in #Azaz #Syria which has left at least 43 dead. - @Sophiemcneill pic.twitter.com/UYetm021Oy - Conflict News (@Conflicts) January 7, 2017

Напомним, ранее сообщалось о 25 жервах взрыва в Сирии, который произошел в Аазазе надалеко от турецкой границы.