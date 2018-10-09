Взрывы под Ичней: без газа остались более 5,5 тысяч домов

Из-за взрывов на артскладах под Ичней в Черниговской области ПАО "Черниговгаз" приостановило газоснабжение в опасной зоне - в результате прекращено газоснаюжение ряда населденных пунктов, но газ остается в транспортной системе. Об этом рассказали в пресс-службе "Черниговгаза".

По предварительным данным, из-за вибрации, вызванной мощными взрывами, ночью на главном газораспределительном пункте (ГРП) "Ичня" сработал запорный клапан, в результате чего в автоматическом режиме приостановилось газоснабжения в Ичне и в селе Гмирянцы.

После этого "Черниговгаз" принял решение приостановить газоподачу в населенные пункты от газораспределительной станции (ГРС) "Ичня" и произвести частичную остановку от ГРС "Лосиновка" и ГРС "Малая девица", которые также попадают в опасную 15-км зону.

"После перекрытия задвижек газ все равно остался в коммуникациях, и любой участок газопровода может стать центром опасности", - отметили в облгазе.

Как сообщатея, сейчас силами аварийно-диспетчерской службы "Черниговгаз" прекращена подача газа жителям 11 населенных пунктов в Ичнянском и Прилуцком районах - в результате без газа остается 5515 домохозяйств.

При этом взрывы боеприпасов на складах под Ичней в Черниговской области не повлияли на транзит природного газа по территории Украины, сообщила пресс- служба "Укртрансгаза".

"В 30-км зоне от места возникновения пожара, над которой было закрыто воздушное пространство, транзитные магистральные газопроводы "Укртрансгаза" не проходят", - говорится в сообщении оператора газотранспортной системы.

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Как известно, сегодня ночью, в 03:30, поступила информация от начальника 6- го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на военных склада. Президент Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични, а премьер-министр Владимир Гройсман провел заседание оперативного штаба в Черниговской области и дал поручения местным властям и силовикам.

В свою очередь, СБУ отрабатывает версию диверсии на арсенале.

Для ликвидации ЧП задействованы десятки единиц техники, сотни спасателей, полицейских и нацгвардейцев. Также стало известно, что из-за плохого самочувствия в больницу обратились 63 человека из-за задымления местности. Читайте все подробности взрывов под Ичней.

Это уже далеко не первый случай ЧП на военных складах в Украине. Последний раз взрывы гремели на складах в Калиновке. Огонь там удалось обуздать, взрывы прекратились, а главной версией по-прежнему остается диверсия.

Также напомним о крупных ЧП на арсеналах в истории Украины. В Лозовой со взрывами на арсенале боролись две недели, а в Балаклее ранее уже хотели устроить диверсию.