Взрывы возле Ични разрушили местный молокозавод и вокзал

Известный на всю Украину завод сгущенного молока приостановил производство.

В результате взрывов на военном арсенале вблизи Ични на Черниговщине снаряды попали в местный автовокзал и разрушили молокозавод.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Конотопа Игорь Степанченко.

Он рассказал, что люди, которые эвакуируются из зоны взрывов, не могут выехать с местного автовокзала, потому что туда попали снаряды. Также, по словам очевидцев разрушен молокозавод в Ичне.

"Все едут без ничего. Некоторые люди, особенно пожилого возраста, даже паспорта не успели взять. Говорят, что позакрывали дома, сараи со скотом и ночью пошли по трассе до железнодорожной станции Плиски (где большинство из них и село в вагоны).

Другие, у кого было авто, двинулись к станции Нежин. Через автовокзал уехать не удалось, потому что туда уже, говорят, попали снаряды. Те кто живут возле молокозавода, говорят что и "молокозавод уже разбомбили", - говорится в сообщении.

Как сообщает Страна.uа, разрушен завод по изготовлению сухого молока и масла. При этом отмечается, что известный на всю Украину завод сгущенного молока уцелел, однако производство на нем приостановлено.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

Эвакуированы более 12 тысяч человек.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины "небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.